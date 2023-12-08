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Gündem
AA 08.12.2023 08:54

Bakanı Fidan bugün ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere bugün ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret edecek.

Bakanı Fidan bugün ABD'ye gidecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan çıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin 11 Kasım'daki Olağanüstü Ortak Zirvesinde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının, Gazze’de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, Fidan'ın söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere bugün Washington'ı ziyaret edeceği aktarıldı. 

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