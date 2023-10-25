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Gündem
AA 25.10.2023 12:49

Gazze için yardım malzemeleri taşıyan 2 uçak daha Mısır'a hareket etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye ulaştırılmak üzere jeneratör ve tıbbi malzeme taşıyan 2 uçağın daha Mısır'a doğru yola çıktığını açıkladı.

Gazze için yardım malzemeleri taşıyan 2 uçak daha Mısır'a hareket etti
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Türkiye, İsrail saldırıları altındaki Filistin'e yardım göndermeyi sürdürüyor.

Gazzeli hastalara yardım amacıyla 2 uçak daha Mısır'a doğru yola çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Bu iki uçaktaki yardımlar ağırlıklı olarak jeneratörler ve tıbbi malzemelerden oluşuyor. Yardım uçağı sayısı şu an 6'ya ulaştı. Yardımlarımızı sürdüreceğiz. İmkanları Gazzeli hastalarımızla buluşturmak için girişimlerimiz aciliyetle devam ediyor."

 

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