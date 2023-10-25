Gazze için yardım malzemeleri taşıyan 2 uçak daha Mısır'a hareket etti

Türkiye, İsrail saldırıları altındaki Filistin'e yardım göndermeyi sürdürüyor.
Gazzeli hastalara yardım amacıyla 2 uçak daha Mısır'a doğru yola çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Bu iki uçaktaki yardımlar ağırlıklı olarak jeneratörler ve tıbbi malzemelerden oluşuyor. Yardım uçağı sayısı şu an 6'ya ulaştı. Yardımlarımızı sürdüreceğiz. İmkanları Gazzeli hastalarımızla buluşturmak için girişimlerimiz aciliyetle devam ediyor."
2 UÇAK DAHA. Gazzeli hastalara yardım amacıyla 2 uçak daha Mısır’a doğru yola çıkıyor. Bu iki uçaktaki yardımlar ağırlıklı olarak jeneratörler ve tıbbi malzemelerden oluşuyor. Yardım uçağı sayısı şu an 6’ya ulaştı. Yardımlarımızı sürdüreceğiz. İmkânları Gazzeli hastalarımızla… pic.twitter.com/WHzSNq6sgX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 25, 2023