Gazze için yardım malzemeleri taşıyan 2 uçak daha Mısır'a hareket etti

Türkiye, İsrail saldırıları altındaki Filistin'e yardım göndermeyi sürdürüyor.

Gazzeli hastalara yardım amacıyla 2 uçak daha Mısır'a doğru yola çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Bu iki uçaktaki yardımlar ağırlıklı olarak jeneratörler ve tıbbi malzemelerden oluşuyor. Yardım uçağı sayısı şu an 6'ya ulaştı. Yardımlarımızı sürdüreceğiz. İmkanları Gazzeli hastalarımızla buluşturmak için girişimlerimiz aciliyetle devam ediyor."