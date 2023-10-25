Bakan Tunç'tan AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesinin, Atalay'ın bireysel başvurusunda "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine karar verdiğinin belirtilmesi üzerine Tunç, "Karar daha yeni. Henüz gerekçeli karar açıklanmadı. Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerekir" ifadesini kullandı.

"Hak ihlali kararı Meclise dönüş anlamına mı geliyor?" sorusuna Tunç, "Anayasa Mahkemesinin, eğer bir hak ihlali kararı varsa, gerekçeli kararı okumamız lazım. O gerekçeli karar doğrultusunda işlem yapılır" yanıtını verdi.