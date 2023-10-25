Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.10.2023 12:27

Bakan Tunç'tan AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay'ın bireysel başvurusundaki hak ihlali kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin, eğer bir hak ihlali kararı varsa, gerekçeli kararı okumamız lazım. O gerekçeli karar doğrultusunda işlem yapılır" dedi.

Bakan Tunç'tan AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesinin, Atalay'ın bireysel başvurusunda "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine karar verdiğinin belirtilmesi üzerine Tunç, "Karar daha yeni. Henüz gerekçeli karar açıklanmadı. Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerekir" ifadesini kullandı.

"Hak ihlali kararı Meclise dönüş anlamına mı geliyor?" sorusuna Tunç, "Anayasa Mahkemesinin, eğer bir hak ihlali kararı varsa, gerekçeli kararı okumamız lazım. O gerekçeli karar doğrultusunda işlem yapılır" yanıtını verdi.

ETİKETLER
Yılmaz Tunç Anayasa Mahkemesi (AYM) Gezi Parkı Eylemleri
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
01:37
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
01:35
Filistin medyası: Kassam Tugayları, İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleriyle karşı koydu
01:26
Kızılay: Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ