Terör örgütüyle iş birliğini reddeden Tel Abyadlı genç 4 yıl işkence gördü

Tel Abyadlı iki çocuk babası Uveyid, PKK/YPG'li teröristlerle işbirliği teklifini reddettiği için Nisan 2019'da alıkonuldu.

Uveyid, Tel Abyad ilçesinde teröristlere ait bir binada kısa süreliğine tutulduktan sonra Rakka ilinin Ayn İsa beldesine nakledilerek burada yaklaşık 40 gün tutuldu.

Sundukları işbirliği teklifine direnen Tel Abyadlı gence baskı ve işkence uygulayan PKK/YPG, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Uveyid ve diğer tutukluları Rakka'da yer alan Tabka ilçesine götürdü.

4 yıl boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı

Tabka'da 20 ay tutulan Uveyid buradan Rakka'daki merkez hapishanesine sevk edilerek orada da 28 ay alıkonuldu.

4 yıl boyunca türlü işkencelere maruz kalan 29 yaşındaki Uveyid, Eylül 2023’te serbest kaldı.

Tel Abyadlı genç, bu sürede terör örgütü PKK/YPG'nin işlediği insan hakları ihlallerine, hapishanelerdeki kötü sağlık ve yaşam şartlarına ve yapılan infazlara da tanıklık etti.

Ekim 2019'da terörden temizlenen Resim Merak köyüne yakın zaman önce dönen Uveyid, halihazırda besicilik ve tarımla uğraşarak kavuştuğu ailesinin geçimini sağlıyor.

"Tabka hapishanesinde çıplak tutuklulara erimiş naylon damlatırlardı"

Uveyid, terör örgütünün Nisan 2019'da Resim Merak köyündeki evini bastığını ve Tel Abyad'daki sözde askeri istihbarat şubesine götürüldüğünü anlattı.

Tel Abyad'daki sözde ilk sorgusunda örgütün kendisine terör örgütüyle işbirliği teklifi yaptığını belirten Uveyid, "Evden işe, işten eve. Benin hayatım böyle. Çocuklarım Rena ve Ahmet ile hayatımı sürdürüyorum. Kimseye karışmam, kimseyle ilişkim yok” ifadesini kullandı.

Uveyid, Tel Abyad’da tutuklanmasından kısa süre sonra Ayn İsa ilçesindeki hapishaneye götürüldüğünü söyleyerek "İşlemediğim suçu itiraf edene kadar 39 gün işkence gördüm. Elektrik verdiler, copla dövdüler. Tabka hapishanesinde çıplak tutuklulara erimiş naylon damlatırlardı" diye konuştu.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla terör örgütü PKK/YPG'nin alıkoyduğu yaklaşık 900 kişiyi, Ayn İsa'dan Tabka ilçesindeki Ebu Gazala Hapishanesi'ne götürdüğünü kaydeden Uveyid, "(Ebu Gazala) Burası kötü yaşam koşullarının hakim olduğu ve uygulanan işkenceler açısından herkes tarafından bilinen bir yer" dedi.

"En hafif işkence aracı, tekli hücrelerde aylarca kalmak"

Tel Abyadlı genç, Ebu Gazala Hapishanesi'ndeki günleriyle ilgili şunları söyledi:

"20 ay burada kaldım. En hafif işkence aracı, tekli hücrelerde aylarca kalmak. Hayatta kalacak şeklide yemek verilirdi. Herkes hastaydı, tedavi yok, doktor yok, hiçbir tutuklunun ailesiyle bağlantısı veya iletişimi yok. Ailelerimiz bizim hayatta olup olmadığımızı bilmiyordu."

Kötü sağlık koşullarını değiştirmek ve seslerini hapishane dışına duyurmak için bir seferinde isyan çıkarmaya kalkıştıklarını belirten Uveyid, "Yer altındaki koğuşlarda kalıyorduk. İsyanı bastırmak için el bombası da attılar. Pencerelerden rastgele ateş açtılar, bizi dinleyeceklerine direkt öldürmeye kalkıştılar. O gün, en az 10 kişi katledildi" diye konuştu.

Uveyid, isyan sonrası hapishanede yaşam ve sağlık koşullarının daha da kötüye gittiğini belirtti.

"Rakka’da 15 sivilin ölümüne tanıklık ettim"

Mayıs 2021’de Tabka’dan Rakka ilindeki merkezi hapishaneye götürüldüğünü aktaran Uveyid, burada yaklaşık 28 ay kaldığını söyledi.

Tutuklama sürecinin 19. ve 21. aylarında iki defa sözde mahkemeye çıkarıldığını vurgulayan Uveyid, ikinci duruşmada 4 yıl ceza aldığını belirtti.

Rakka’daki hapishanede kötü sağlık şartlarının sürdüğüne işaret eden Uveyid, "Hasta olanlar son ramakta doktoru ya görür ya görmezdi. Orada yaşam maliyetliydi. Kendi cebinden harcayıp yiyecek, elbise gibi özel ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Kötü sağlık koşullarından ötürü Rakka’da 15 tutuklunun ölümüne de tanıklık ettim" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Hapiste çocuklarımın yürüyüşünü, gülüşünü, mutluluğunu hatırlardım"

Tutuklandığında iki çocuğunu geride bıraktığını anlatan Uveyid, "Her ramazan ayı ve bayramda çocuklarımı hatırlardım. Benim için ayrı bir işkenceydi. Hapiste çocuklarım yürüyüşünü, gülüşünü, mutluluğunu hatırlardım" dedi.

Masum olduğu halde ömründen 4 yıl çalındığını vurgulayan Uveyid, şunları kaydetti:

"(PKK/YPG) SDG'den hakkımı istiyorum, haksız yere yattım. Uluslararası toplumdan, bunlardan hesap sormasını istiyorum. Benim ömrümden 4 yıl çaldılar. Bunların 'birlikte yaşam, özgürlük, demokrasi' iddiaları hepsi yalandır. Bu terör örgütünden hesap sorulmasını istiyorum."