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Gündem
AA 02.08.2024 20:34

Gaziantep'te eğitim sırasında yaralanan polis memuru şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu hastaneye kaldırılan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un şehit olduğunu açıkladı.

Gaziantep'te eğitim sırasında yaralanan polis memuru şehit oldu
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun, 10 Temmuz 2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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Şehit Polis Ali Yerlikaya Gaziantep
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