Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te depremde yıkılan binalarla ilgili 22 kişi tutuklandı
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremde yıkılan bazı binalarla ilgili soruşturma kapsamında 22 kişi tutuklandı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nurdağı ve İslahiye'de depremde yıkılan binalarla ilgili kusurlu olduğu değerlendirilen 22 kişinin tutuklandığını belirtti.
Müteahhit, yapı denetim görevlilerinin de arasında olduğu 80 kişinin aranmasının devam ettiğini aktaran Gül, "En hakkaniyetli kararı bağımsız mahkemeler verecektir" ifadelerini kullandı.
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