Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları sürüyor
Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için tazite telefonları devam ediyor.
Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Görüşmelerde, liderler Türkiye’ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde oldukları aktarıldı.
Erdoğan, Garibaşvili'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündüz saatlerinde de Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştüğü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler: Gürcistan İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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