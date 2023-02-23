Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için tazite telefonları devam ediyor.

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Görüşmelerde, liderler Türkiye’ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde oldukları aktarıldı.

Erdoğan, Garibaşvili'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündüz saatlerinde de Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştüğü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.