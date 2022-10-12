Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gara'da tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." denildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri Irakın Kuzeyi MİT
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