İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yangında ağır hasar gören binada yapılan arama çalışmasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çok yönlü çalışmalar sürerken, İstanbul terörle mücadele ekipleri çalışmalarını bina içinde yoğunlaştırdı.

Çalışmalar sonucunda, hayatını kaybeden 3 kişiden birinin Mehmet Karahan'ın saldırının faili olduğu belirlendi.

Failin, 1998 yılında İsviçre'de 4 kişinin katledildiği saldırının faillerinden olduğu öğrenildi.

İstanbul Kadıköy’de bir binada yaşanan patlamada failin 1998 yılında İsviçre’de 4 kişiyi katleden Mustafa Karahan olduğu ortaya çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ayrıntılarını @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı. pic.twitter.com/zC8XT6AtAf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2022

Saldırının ardından Türkiye'ye kaçan Karahan'ın, ailesinin ihbarıyla yakalanarak cezaevine gönderildiği, şüphelinin yıllar sonra tahliye olduğu ve ailesine karşı intikam beslediği tespit edildi.

Ayrıca, şüphelinin patlama yaşanmadan günler önce çevresine 'ailemi öldüreceğim, patlatacağım"' gibi beyanlar verdiği de belirlendi.

Şüphelinin terör bağlantısı olmadığı, ama yine yıllar önce TİKKO terör örgütüyle bağlantısı olduğu da ekipler tarafından tespit edildi.