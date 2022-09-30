Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 19:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[MSB (Arşiv)]
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.
Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin SİHA tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Ara, bul, yok et! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek. pic.twitter.com/OXqr44mrMM
Etiketler: PKK/YPG SİHA Terörle Mücadele
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