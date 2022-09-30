Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' ilan edildi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının İstanbul'a verildiğini açıkladı.
Etiketler: İstanbul Son Dakika
Son Haberler
- 18:22
- 18:16
- 17:51
- 17:59
- 18:10
Sıradaki Haber
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz