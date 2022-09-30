Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 15:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" sözleri yer aldı.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2022
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/G4YuzAF37f
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