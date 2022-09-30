Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" sözleri yer aldı.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/G4YuzAF37f