Futbolda bahis ve şike soruşturmasında 20 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ifadeleri görevlendirilen 19 savcı tarafından alınıyor. Geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olan spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı ise kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya'nın aralarında bulunduğu 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.