Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 00:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'nde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından, Hakkari’deki üs bölgesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz için taziye mesajı yayımladı.
"Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet diliyorum"
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari Yüksekova'da elim bir kaza sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Ayberk Soyutemiz'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Hakkari Yüksekova'da elim bir kaza sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Ayberk Soyutemiz'e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 17, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/tRfAfhW4wu
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Fuat Oktay Şehit
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