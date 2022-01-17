Bakan Soylu'dan şehit Soyutemiz için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz için başsağlığı mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hakkari’deki üs bölgesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz için taziye mesajı yayımladı.
"Şehidimizin mekanı cennet olsun"
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari Yüksekova Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'nde, elim kaza sonucu şehit düşen kahraman evladımız Ayberk Soyutemiz'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah."
Hakkari Yüksekova Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'nde, elîm kaza sonucu Şehit düşen kahraman evladımız Ayberk Soyutemiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve @Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 17, 2022
Şehidimizin mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.
Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı da şehit Soyutemiz için sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.
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