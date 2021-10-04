Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımız bizlere birer emanet. Sevgi ve şefkatle yaşadığımız hayatı güzelleştirmek mümkün. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımız bizlere birer emanet.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 4, 2021
Sevgi ve şefkatle yaşadığımız hayatı güzelleştirmek mümkün. #4EkimDünyaHayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/Wwst4RdKir
Etiketler: Fuat Oktay
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