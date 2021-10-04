Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımız bizlere birer emanet. Sevgi ve şefkatle yaşadığımız hayatı güzelleştirmek mümkün. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımız bizlere birer emanet.



Sevgi ve şefkatle yaşadığımız hayatı güzelleştirmek mümkün. #4EkimDünyaHayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/Wwst4RdKir — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 4, 2021