TBMM yoğun mesaisine yarın başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına yoğun mesai ile başlıyor. Vergi paketi ve Paris İklim Anlaşması komisyonlarda görüşülecek. Genel Kurul'da ise Deprem Komisyonu'nun raporu ele alınacak.
Yeni yasama yılı ile birlikte Meclis'i önemli gündem başlıkları bekliyor.
AK Parti'nin sunduğu 64 maddelik vergi paketi yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.
Teklife göre, 850 bin civarında küçük esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak.
Çiftçilerin tarım desteği ödemelerinden vergi kesilmeyecek.
İnternetten para kazananlardan yüzde 15 oranında stopaj yoluyla vergi alınacak.
Paris İklim Anlaşması Komisyon'da
Paris İklim Anlaşması da bu hafta Meclis gündemine geliyor.
Anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun teklifi yarın Dışişleri Komisyonunda görüşülecek, çarşamba günü Genel kurulda ele alınacak.
Paris Anlaşmasını onaylayan ülkeler, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı küresel iş birliğini taahhüt ediyor.
Grup toplantıları olacak
Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak Deprem Komisyonu'nun raporu görüşülecek.
Grup toplantılarında liderler yeniden kürsüde olacak.
Sosyal medya mesaisi sürüyor
Yeni yasama yılında önemli yasal düzenlemeler Meclis gündemine gelecek.
Dezenformasyonla mücadele amacıyla sosyal medya düzenlemesinin Meclis'e sunulması bekleniyor.
Spor kulüpleri yasası için de hazırlıklar sürüyor.
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