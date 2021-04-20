Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda, en geniş insan deneylerinin yapılacağı faz-3 aşamasının planlanması, çalışılacak yöntem, gerekli protokol taslakları ve alınması icap eden önlemler görüşüldü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, aşı çalışmalarının bir an önce neticelendirilerek Türkiye'nin kendi aşısına sahip olmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

"Aşıya erişim sağlayamayanlar için de iyi bir şans olacak"

Sadece Türkiye'nin değil, birçok ülkenin aşıya ihtiyaç duyduğunu belirten Oktay, "Aşıya erişim sağlayamayan ciddi bir coğrafya var. O bölgeler için de iyi bir şans olacak. Hem Türkiye'deki vatandaşlarımız için hem de diğer ülkeler için büyük fayda sağlayacaktır" dedi.