Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.05.2023 18:18

Fuat Oktay: Türkiye güven, istikrar ve kalkınmaya evet dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye güven, istikrar ve kalkınmaya 'evet' diyerek Cumhurbaşkanı'mız ile Türkiye Yüzyılı'nda yükselişe devam arzusunu güçlü bir şekilde ifade etmiştir" dedi.

Fuat Oktay: Türkiye güven, istikrar ve kalkınmaya evet dedi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımında, "14 Mayıs'ta milletimiz 'Yeter! Söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek geleceğe mührünü vurmuştur. Türkiye, güven, istikrar ve kalkınmaya 'evet' diyerek Cumhurbaşkanı'mız ile Türkiye Yüzyılı'nda yükselişe devam arzusunu güçlü bir şekilde ifade etmiştir. Türkiye'nin parlak geleceği için 'Durmak yok, yola devam.' Teşekkürler Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023
Sıradaki Haber
Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama telefonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:35
CHP MYK toplantısı sona erdi
18:30
Bahçeli: Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir
18:17
Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama telefonu
18:08
Deprem bölgesindeki 10 ilin tercihi Cumhur İttifakı
18:11
Millet İttifakı partilerinden 39 aday CHP listesinden Meclis'e girdi
18:06
HDP'nin oy oranı düştü
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 134 metreyi aştı
FOTO FOKUS
KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasının lideri
KKTC lideri Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasının lideri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ