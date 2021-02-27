Fuat Oktay: Hocalı'da yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında "Yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hocalı Katliamı'nda Ermeni zulmüne kurban giden şehitleri andı.
Oktay, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Hocalı'da 29 yıl önce yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor. Umuyorum ki Ermeni esareti altındaki ezeli Azerbaycan topraklarının azat edilmesi, bu acılı yüreklere bir nebze olsun teselli olmuştur. Ermeni zulmüne kurban giden şehitlerimizin ruhları şad olsun."
#Hocalı'da 29 yıl önce yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor. Umuyorum ki, Ermeni esareti altındaki ezeli Azerbaycan topraklarının azat edilmesi bu acılı yüreklere bir nebze olsun teselli olmuştur.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 26, 2021
Ermeni zulmüne kurban giden şehitlerimizin ruhları şad olsun. pic.twitter.com/nv9wJ2vBhF
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