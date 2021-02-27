Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 31'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de varlık gösterdikleri belirlendi.
Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 31'e yükseldi.
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