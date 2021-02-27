Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşuyla başlayan ve 5 saat süren PM toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı, Toplantıda MYK raporu, hukuk devleti ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin inşasına dair değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

PM'de bir grup akademisyen de parlamenter sisteme dair sunum gerçekleştirdi.

PM'de ayrıca, "Cumhur İttifakı"nın sistemin sürekliliği için arayışlarına dair siyasi değerlendirmeler, PM üyelerinin halkın gündemine dair değerlendirmeleri ve parti örgütündeki ve üye yapısındaki son durumun da görüşüldüğü öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, partisinin az oy aldığı illere ziyaretlerine devam edecek

Güncel siyasi gelişmelerin de ele alındığı PM'de, Parti Okulunda verilmesi planlanan eğitim içerikleri de görüşüldü.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin az oy aldığı illere yapacağı ziyaretlerin devam edeceği belirtildi. Kılıçdaroğlu Konya, Kayseri, Yozgat, Osmaniye gibi az oy aldıkları illerde düzenlenen programlara katılacak.