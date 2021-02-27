Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Necmettin Erbakan’ı andı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında anma mesajı yayımladı.
Oktay, "Türk siyasetinin hocası, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan'ı vefatının 10. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum" açıklamasında bulundu.
Türk siyasetinin hocası, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri, merhum Başbakanımız #NecmettinErbakan’ı vefatının 10. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/m6zTXp5iWt— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 27, 2021
Etiketler: Fuat Oktay
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