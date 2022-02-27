Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Türkiye olarak her türlü yapıcı katkıyı vermekteyiz"

Oktay, "Bağımsız ve egemen bir ülke olan Ukrayna’nın topraklarını hedef alan işgal girişimi uluslararası hukukun net ihlalidir; asla kabul edilemez. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye olarak bu haksız ve hukuksuz savaşın bir an önce sonlandırılmasına yönelik girişimlerimiz çok yönlü olarak devam etmektedir. İki taraf arasında yapılacak olan müzakereler son derece kritiktir; bu çerçevede Türkiye olarak her türlü yapıcı katkıyı vermekteyiz" dedi.

"Boğazlar rejiminin nasıl uygulanacağı açık ve nettir"

İnsani yardımların devam ettiğini vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Kadın ve çocuklar başta olmak üzere, masum insanların maruz bırakıldığı trajedinin önüne geçmek maksadıyla Türkiye’nin insani yardımları tüm hızıyla devam etmektedir. Boğazlar rejiminin, bölgede devam eden savaş haline göre, nasıl uygulanacağı açık ve nettir."