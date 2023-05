Fuat Oktay: Başarılarımızla uluslararası alanda da tarih yazıyoruz

Siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.

AK Parti adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara milletvekili adayı Fuat Oktay, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda konuşması yaptı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi daha ileriye taşımak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Tüm çalışmalarında, milletin iradesini üstün tutarak milletin ihtiyacını, beklentilerini ve geleceğini düşünerek hareket ettiklerini belirten Oktay, savunma sanayisinden milli enerji adımlarına, ihracat rekorlarından artan istihdama tüm başarıların arkasında büyük emeklerin ve nice alın terlerinin bulunduğunu ifade etti.

"Başarılarımızla uluslararası alanda da tarih yazıyoruz"

Oktay, işçilerden mühendislere, öğretmenlerden üreticilere, esnaftan kültür-sanat erbaplarına, genç yaşlı herkesin gelinen noktada payı bulunduğunu anlatarak, her köşesinde huzurun ve barışın hüküm sürdüğü, bölgesinde gelişmelere yön veren, daha demokratik bir Türkiye için birçok bedel ödediklerini kaydetti. Bunun için ambargolarla, dayatmalarla uğraştıklarını, tam bağımsız politikalara karşı yaptırım tehditleriyle karşılaştıklarını dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Yetmedi üzerimize çeşit çeşit terör örgütlerini, besleyip büyüttükleri maşaları saldılar. Tüm dayatmalara karşı dik durarak sağlam bir iradeyle işimize, hedeflerimize odaklandık. Yarını belirsiz koalisyon hükümetleriyle, askeri ve bürokratik vesayetlerin prangalarıyla, Karadeniz'den doğalgazımızı, Gabar'dan petrolümüzü çıkarabilir miydik? Ekonomide, ülke savunmasında dışa bağımlı bir ülke olarak kalsaydık, terörü son hücresine kadar söküp atabilir miydik? Oysa savunma sanayimizdeki başarılarımızla, milletimizin canına kasteden PKK, PYD, FETÖ ve YPG'sine kadar eli kanlı tüm terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Her alandaki dev eserlerimizle, diplomasi alanındaki başarılarımızla uluslararası alanda da tarih yazıyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın oluşturduğu etkilerle pek çok ülke ne yapacağını bilmez durumdayken çözümden yana müzakereler bizim girişimimiz ile başladı. Otuz yıldır çözümsüzlüğe terk edilmiş Dağlık Karabağ bölgesinin azad olması için tüm imkanlarımızla can Azerbaycan'ın yanında olduk. Bizi Akdeniz'de neredeyse kıyıdan olta bile atamayacak duruma sokmaya çalışırlarken, Libya ile Mavi Vatan'da deniz yetki anlaşmamızı imzaladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanılmış hakları için her platformda mücadele ettik. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hem ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemeler hem de diplomatik girişimlerle destekledik."

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde egemenliğin, siber vatandan uzay alanına, mavi vatandan her karış ülke toprağına perçinlendiğini ve güçlendiğini belirterek, hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, politikaya ve kazanıma milletin şahit olduğunu ve bu başarıların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'ye duyulan güvenin neticesinde gerçekleştiğini söyledi.

"Aksaklıkları asla görmezden gelmiyoruz"

Bir taraftan çalışmaları aralıksız sürdürürken, bir taraftan da depremin yaralarını sardıklarını ve bir yılda teslim edilecek konutları inşa ettiklerini bildiren Oktay, şehirlerin ihyası için kararlı irade ve güçlü yönetimin devam etmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Oktay, Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en dirençli ve afetler sonrasında en hızlı tepki verebilen ülkesi haline getirebilecek kadro ve tecrübenin yalnızca AK Parti'de mevcut olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı, sizlerin önüne engin bir tecrübe yanında yeni bir vizyon ve programla çıkabilen, böylesi bir gayrete ve beceriye sahip tek ittifaktır. Daha önce meydanlarda verdikleri hiçbir sözü tutmayanların, bugün bol keseden verdiği vaatleri yerine getiremeyeceğini en iyi sizler biliyorsunuz. Biz milletin derdiyle dertlenen, hangi görüşten olursa olsun Türkiye'nin her bir ferdi için mesuliyet duygusu taşıyan bir iktidarız. Mezhebi, kökeni ne olursa olsun, farklılıkları zenginlik olarak görerek 85 milyona hitap ediyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye vereceğiniz destekle gençlerimizin beklentilerine cevap verecek, kadınların haklarını ve statüsünü güçlendirecek, yine hem işçinin hem işverenin elini rahatlatacak politikalarda payınız olacak. Tarlada bereketi artıracak, ormanda yeşili koruyacak, hayvan haklarından iklim politikalarına hassasiyet gösterdiğiniz tüm konularda yine gerekeni yapacağız. Özellikle altını çizmek isterim ki sıkıntıları, sorunları, aksaklıkları asla görmezden gelmiyoruz. Üreticinin, yatırımcıların önünü açacak da enflasyonu düşürecek de yine AK Parti'dir, yine Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye Yüzyılı, yeni doğal gaz keşifleri, nükleer güç santralleri ve artan yenilenebilir enerji kapasitesiyle enerjinin yüzyılı, yüksek istihdam, adil ücret, özgür sendikacılık ve üstün iş güvenliği ile örnek bir çalışma hayatının yüzyılı, teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle araştırma, tasarım ve üretimde yeni ufuklara ilerleyen sanayinin, inovasyonun yüzyılı, yapay zeka, bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin interneti, blokzincir ve dijital ikiz gibi teknolojilerle şekillenen dijitalin yüzyılı olacak."

"Kıracak daha çok rekorlarımız var"

Oktay, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini milletin istifadesine birer birer sundukça ekonomide iyiye gidişin, her bir vatandaşın hanesine yansıyacağını, Karadeniz gazının ve Türkiye'de üretilen petrolden sağlanan kazancın, kuracakları aile ve gençlik bankası ile millete döneceğini kaydetti.

Yerli ve milli üretimle yeşeren sanayi ekosisteminin, iş ve girişim fırsatlarıyla yine millete ait olduğunu ifade eden Oktay, Kaan, Kızılelma ve Siper gibi birçok savunma sanayi eserinin, terörden çok çekmiş şehirlere huzur, gözü yaşlı analara sürur verdiğini söyledi.

Oktay, dışarıya gitmeden ülkede kalan kaynakların çiftçiye gübre, KOBİ'lere finansal destek, memurlara, çalışanlara refah payı olarak yansıdığını belirterek, "Her alanda yine birlikte gidecek daha çok yolumuz, kıracak daha çok rekorlarımız var. Sizleri bir kez daha istikrardan, güçlü Türkiye'den yana olarak Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek vermeye davet ediyorum. 15 Mayıs sabahı Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını hep birlikte açmaya davet ediyorum. Sizleri, birlikte başardıklarımızı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında birlik beraberlik içinde taçlandırmaya çağırıyorum. AK Parti'yi açık ara birinci parti, Cumhur İttifakı'nı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok güçlü bir çoğunluğu yapmaya az kaldı. Türkiye için hemen şimdi diyerek, doğru adımlarla yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.