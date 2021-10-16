Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Parkı Açılış Töreni'ne katıldı.

Oktay buradaki konuşmasında Yunanistan'a tepki gösterdi. Sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle Doğu Akdeniz'de ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dışlayan girişimlerle ve kafa ile bir yere varılamaz. Bunu anlamamakta direnen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çalışıyor. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır. Kimle anlaşma yaparlarsa yapsınlar ne tür anlaşma yaparlarsa yapsınlar sakın ola ki ne yaptıkları anlaşmalara ne de arkasında sığındıklarına güvenerek sığındıklarına güvenerek şımarıklık yapmaya çalışmasınlar"