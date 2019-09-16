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Fırat'ın doğusunda beşinci ortak helikopter uçuşu16 Eylül 2019 Pazartesi 13:52 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:07
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak helikopter uçuşu gerçekleştirdi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.
Ortak devriye 1 saat 5 dakika sürdü.
TSK ve ABD unsurları, daha önce 4 defa ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.
Kaynak: TRT Haber, AA