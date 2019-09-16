Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.

Ortak devriye 1 saat 5 dakika sürdü.

TSK ve ABD unsurları, daha önce 4 defa ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA