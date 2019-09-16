İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Çankaya Köşkü'ne gelen Ruhani'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

Erdoğan ve Ruhani baş başa görüşme gerçekleştiriyor. İlerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çankaya Köşkü'ne gelecek.

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin, zirve vesilesiyle ikili görüşmeler yaparak ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alması da öngörülüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA