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Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:14 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:26

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.