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Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü16 Eylül 2019 Pazartesi 12:14 - Son Güncelleme 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:26
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Akar, resmi ziyarette bulunan Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, konuk bakan tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından görüşmeye geçen Akar ve Hatami'nin, bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA