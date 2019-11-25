Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamışlı-Derik kesiminde icra edilen 11. kara devriyesine, her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ile İHA'ların eşlik ettiği belirtildi.

Türk ve Rus askeri unsurlarının 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladığı kaydedildi.

Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onbirinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.https://t.co/x88DJ3arrt pic.twitter.com/21M0CrgmN9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2019

Kaynak: TRT Haber