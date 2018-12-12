Fırat'ın doğusuna operasyona CHP'den ilk değerlendirme

Suriye ve Irak'la toplam 911 kilometrelik sınır hattına sahip olan Türkiye, güney sınırlarındaki terör koridorunu tümüyle yok etmek için yeni bir adıma hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna operasyona birkaç gün içinde başlayacağız." açıklamasını yaptı.

Bu açıklamaya CHP'den ilk değerlendirme Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi.

Özkoç, savaşa karşı olduklarını ancak Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden her tehdide karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin geç kalmadan gerektiği gibi önlemini alması gerektiğini belirtti. "Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının siyaset, diplomasi öngörüleriyle koruma altına alınması için doğru yöntemlerden yanayız." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA