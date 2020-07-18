Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı
Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında terörden arındırılan bölgelerde güvenliği sürdürmek için operasyonlarına devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4 , Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4 , Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/FdT8tapCzM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2020
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