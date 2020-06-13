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Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı
Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından 7 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı."
Etiketler: son dakika msb teröristSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 12:13
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