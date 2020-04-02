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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/5LbZNzfk8S— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2020
Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Etiketler: ypg terör son dakika PKK msbSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 09:48
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