Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin faaliyetleri TSK'nın operasyonları ile bir bir deşifre ediliyor. Son operasyona ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.

Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ’lı teröristin düzenlenen operasyon ile gözaltına alındığı duyuruldu.