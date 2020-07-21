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Fırat Kalkanı bölgesinde DEAŞ'lı 2 terörist gözaltına alındı
Fırat Kalkanı bölgesinde DEAŞ’lı 2 terörist düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin faaliyetleri TSK'nın operasyonları ile bir bir deşifre ediliyor. Son operasyona ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.
Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ’lı teröristin düzenlenen operasyon ile gözaltına alındığı duyuruldu.
Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 DEAŞ’lı terörist düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/LyQHMUaOYE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2020
Etiketler: son dakika DEAŞ operasyon fırat kalkanı msbSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 11:52
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