Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı saldırı
MSB'nin açıklamasına göre, teröristler Fırat Kalkanı bölgesinde iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katletti, 19 sivili de yaraladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmediğini vurguladı.
Bakanlık, teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladığı bilgisini verdi.
Terör örgütü PKK/YPG, masum sivilleri hedef alan canice gerçekleştirdiği terör saldırılarından vazgeçmiyor. Teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki iki ayrı yerde patlattıkları bombalarla 2 masum sivili katlederken, 19 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/UnfK9FRNYA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2021
Bakanlığın açıklamasında, "Masum sivilleri katletmekten başka bir amacı olmayan PKK/YPG terör örgütü ve destekçileri unutmamalıdır ki bölgenin huzur ve güvenliği için her türlü terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürecek, teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz" sözlerine de yer verildi.
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