Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli'den ABD'ye Ülkü Ocakları tepkisi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terör örgütleriyle düşüp kalkan bu ülkenin Ülkü Ocakları bağlamında köksüz ve mesnetsiz iftira yığınağına tevessül etmesi korkunç bir yanlış, korkak bir saptırmadır" sözleriyle ABD'ye tepki gösterdi.
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