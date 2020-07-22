2015 yılından beri firari olan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi eski savcı Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları deşifre oldu. Öz'ün sokağa çıkmak için bile örgütten izin istedi belirlendi.

Hem Türkiye'de hem de firardayken örgütün talimatlarına göre hareket ettiği bir kez daha ortaya çıktı.

İstanbul 14. ağır ceza mahkemesinde süren davada Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları istendi. Öz'ün FETÖ üyeleriyle iletişimi ek dosyada mahkemeye sunuldu. Buna göre Zekeriya Öz örgütle Gencos ve Limitsiz kod adını kullandığı 2 ayrı hat üzerinden irtibat kurdu. Yazışmalar tam 120 sayfa tuttu.

Bütün ihtiyaçları örgüt tarafından karşılandı

FETÖ’nün sözde sivil yöneticilerinden talimat alan Zekeriya Öz'ün, bütün ihtiyaçları örgüt tarafından karşılandı. Mangal ve nargile bile istedi.

Sadece örgüt yöneticilerinden değil Türkiye’den firar eden FETÖ üyelerinden de talepleri oldu.

İstekleri dikkate alınmayınca "Arkadaşların burnu havada" diye tepki gösterdi.

Sahte hesaplar açmış

FETÖ'nün Öz'e Twitter'a girme yasağı getirdiği, hatta Twitter hesabının şifresini elinden aldığı, bunun üzerine sahte hesaplar açtığı da yazışmalara yansıdı. Bylock gruplarında diğer firari eski hakim ve savcıların da olduğu tespit edildi.

Öz’ün 21 Ağustos 2015’te ByLock'tan paylaştığı mesajda, "Eğer kaçmak yok, sonuna kadar direnişe devam denseydi sorguda şov yapmayı düşünüyordum" dediği dikkat çekti.