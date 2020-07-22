Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz ve müziği Yücel Arzen'e ait olan Ayasofya eserinin klibine yer verdi. Kilipte eseri farklı ülkelerden sanatçılar seslendirdi.



Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili (Afrika), Arapça, Bengalce ve Yücel Arzen tarafından Türkçe seslendirilen eserin kilibi ve sözleri yoğun ilgi gördü.

"Sen Fatih'in evlatları ile gurur duyacaksın"

Eserde şu sözler yer aldı: "Ayasofya; fırtınadan, borandan, geceden ve güneşin yakıcı sıcağından senin gölgene (gök kubbe) sığınırız. Ayasofya, karşında utanmadan (utanç duymadan) duracağız ve sen Fatih'in evlatları ile gurur duyacaksın.



Ayasofya, bir taş değilsin ki sen, haykırarak ismini söylüyoruz dünyaya. 'Biz varız ve şimdi buradayız.' La ilahe illallah Muhammeden Resalullah. Ey Ayasofya ezelden canımın cananısın, Sese muhtaç o sükut yıllarımın hicranısın, Seni bilmez iki göz, yani bu sebepten kördür, Sense hem sağ gözüm, hem sol gözümün dermanısın. Senin için toplandık, dağın, çölün ve denizin çocukları...



"Zedelenmiş insanlığın kurtuluş sembolüsün"

Biz, birbirini özleyenler... Bizler, 'Hz. İbrahim'in rüyasıyız.' Bizi bir arada tutan (Beyazları ve siyahları…) birleştiren bu yerde Habeşli Bilal'in torunlarının sesi yankılansın. Sana Mekke'nin, Medine'nin ve Mescid-i Aksa'nın selamını getirdik. Masum kubbenin altında, ay ve güneş birlikteler. Sıcak kumlara basan çıplak ayaklarımızla kapındayız şimdi. Mücadelemizsin, gücümüzsün. Zedelenmiş insanlığın kurtuluş sembolüsün. Ayasofya, rüzgarlar essin kubbende, hürriyetin, ta ezelden… Sen bizimsin biz de senin."

Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Ayasofya... Rüzgarlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin" ifadelerini kullandı.