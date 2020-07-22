İdlib'de 22’nci Türk-Rus devriyesi: Bölgenin tamamı denetlendi
İdlib'teki M4 Karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi. Devriye ilk kez belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında yapıldı.
Devriyeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.
22'nci devriyenin İdlib’teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla yapıldığı belirtildi.
4 saat sürdü
4 saat sürdüğü öğrenilen devriyeye ilişkin video görüntüler de paylaşıldı. Açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergahının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 22’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/nHWY969etW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020
Türkiye ve Rusya birliklerinin ilk ortak devriyesi 15 Mart'ta yapılmıştı.
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