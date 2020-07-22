AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan'ın her türlü kara propagandaya başvurduğunu belirten Çelik, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Türkiye’yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir." dedi.

"Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir"

Çelik, "Avrupa’da başkentinde tek bir camiinin bulunmamasıyla nam salan Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı’nın, Ayasofya’yı konu ederek dini hoşgörüden söz etmesi tam bir çifte standart örneğidir... Yunanistan dini hoşgörü konusunda en temel kriterleri karşılamayan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan'a yardımcı olabilir"

Yunan Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye laiklik dersi vermeye kalkmasının trajedi olduğunu belirten Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yunan Başpiskopos'un huzurunda Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Sakelarpulu'nun Türkiye'yi laiklikten uzaklaşmakla suçlaması laiklik konusunda bilgisizliktir. Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan'a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan’ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır.

Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Barış Harekatı’nın yıldönümünde ortaya çıkıp 'Türk Barbarlığı' iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz."

"Kıbrıs Türkü’nü yok saymaya çalışan girişimlerinize Türkiye izin vermeyecektir"

Çelik, "Sizin utanmadan Türk barbarlığı dediğiniz şey, tüm dünyanın mazlum halkları için umudu temsil eden kurtarıcı ve meşru bir misyondur. Tarihteki katliamlar gibi bugün de Kıbrıs Türkü’nü yok saymaya çalışan girişimlerinize Türkiye izin vermeyecektir. Sizin Libya'daki toplu mezarların faillerini destekleyen politikanız yeni katliamlara sebep oldu. Türk barbarlığı dediğiniz şey mazlum halkların gözünde 'beklenen Türk geldi' diye sevinçle karşılanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Sakelarpulu'nun önceki görev döneminde firari darbeci FETÖ'cülere sahip çıkarak Türkiye'ye karşı hukuk dışı ve düşmanca yaklaşımını açık etmiş bir isim olduğunu bildiklerini belirten Çelik, "Teröristlere destek veren bir ismin Türkiye’ye yönelttiği suçlamalar fanatizmin sonucudur." ifadelerini kullandı.

"Dersine çalışması, fanatizmden uzak durması gerekir"

Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı olduktan kısa süre sonra Eşek adası provokasyonuna imza atarak barış yanlısı olmadığını, marjinal Yunan siyasetinin takipçisi olacağını dünyaya gösteren bir siyasetçinin kimseye vereceği bir ders yoktur. Dersine çalışması, fanatizmden uzak durması gerekir.

Yunanistan, izansız politikalarını Avrupa ile mahalle dayanışması yürüterek hayata geçireceğine dair boş hayallere kapılmasın. Türkiye, Akdeniz’de Kıbrıs Türklerinin ve milletimizin çıkarlarını koruyacak güce sahiptir."