FETÖ'cü Kamil Maman'ın çarpıcı itirafları, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

15 Temmuz darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bir planı olduğunu itiraf eden Maman, bunun örgüt içindeki herkes tarafından bilindiğini söyledi.

FETÖ'cü Maman'ın itiraflarını yaptığı isim Sevgi Akarçeşme. O da bir FETÖ firarisi.

İki FETÖ'cünün sosyal medya üzerinden yaptıkları yayında darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'e ilişkin ayrıntılar dikkati çekti.

Mamat, "Şimdi Adil Öksüz’ün telefonuna bakmışlar, HTS kayıtlarına. Kimlerle ne kadar, kaç kere görüşmüş. Kardeşim cemaatin yukarıdan aşağıya kadrosundan tanıdığımız hepsi tanıyor adamı. Madem ajan gel bakalım sen. Mesela oradan bir yönetici, şimdi söylemek istemiyorum isimlerini de yani orada gözünü kapatıp cemaatten birin seçsen onunla konuşmuş." dedi.

"Atamaları tayin eden kişi FETÖ'cü Kemal Batmaz'dı"

İtiraflardaki bir diğer bölüm darbe girişiminin planlayıcılarından örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'a ait.

Bu konu hakkında da konuşan Mamat, "Üst düzey bir komutan nasıl tayin olur? Mesela tayin zamanım geldi, ben tayin olmak istiyorum diyorsun, nasıl tayin olacaksın? Orada devletin bir hiyerarşisi var. Peki nasıl olduğunu sana söyleyeyim mi? Kemal Batmaz’ı arıyorsun, Kemal Batmaz’a diyorsun ki; ben İzmir’e gitmek istiyorum. İzmir’e gidiyorsun. Şimdi anlayabiliyor musun cemaatin şeydeki gücünü?" ifadelerini kullandı.

FETÖ firarisi Maman; 15 Temmuz 2016'da Akıncı'da Kemal Batmaz'a baş selamı veren FETÖ'cü Hakan Evrim ile ilgili de konuştu:

"Akıncı Üssü’nün komutanı kim? Hakan Evrim. Oranın tek ve en üstün yetkili amiri. Bu kişi telefonda eşiyle konuşuyor, kayda alınmış. Abdullah Aymaz’ın bir yazısı, ne olacak, ne diyor onlar diye onlardan bir mesaj bekliyor."

Darbe girişiminde rol alan FETÖ'cülerin elebaşı Gülen ile bağı

Firari Kamil Maman itiraflarında darbe girişiminde rol alan FETÖ'cülerin örgüt elebaşı Gülen ile bağına da vurgu yaptı. Mamat, şunları söyledi:

"Ne yapıyor arkadaşlar? Akşama kadar komplo teorisi anlatıyorlar. Tayyip Erdoğan şöyle yapmış. Ne kadar flu alan varsa ona giriyorlar. Açık alanlar var hocam. Kabak gibi 4 tane adam karargahın içerisinde elini kolunu sallayarak, komutanın odasına giriyor, çıkıyor, geziyor. Ama Adil Öksüz’ü konuşursun, niye? Adil Öksüz flu alan. Bana adam diyor ki, Kemal Batmaz’ı şeyde gördüm. Deli gibi cemaati savunan adam 'kampa gittim oradaydı' diyor. Gel bakalım bu adam buraya nasıl giriyor? girmiş, geliyor, gidiyor. Bir sürü şey var."