Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ üyesi olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli, yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda, 3 şüphelinin üzerinden sahte kimlik, 1 şüphelinin yapılan ev aramasında 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 avro, 3 adet 100 gramlık külçe altın, 3 adet çeşitli gramlarda altın bilezik, 1 adet küçük altın, 1 adet cumhuriyet altını, ayrıca 25 adet 1 dolar ve 1 şüphelinin üzerinden de kardeşine ait kimlik ele geçirildi.