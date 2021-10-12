Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii projelerinin elbette tamamı oldukça heyecan verici. Ve hemen her biri sahada son derece önemli görevler üstlenebilecek kabiliyette. Ancak bazı projeler var ki onlara ‘savunma sanayiimizin marka işleri’ olarak bakmak mümkün.

LHD Anadolu da bunlardan biri… Her ne kadar ilk dönemlerde kamuoyunda ısrarla ‘uçak gemisi’ olarak adlandırılsa da bugün geldiğimiz noktada hemen herkes söz konusu platformun bir uçak gemisi değil, çok maksatlı amfibi hücum gemisi olduğu gerçeğine uymaya başladı.

[LHD Anadolu (altta) hizmete girdiğinde yukarıdaki modele benzer bir yapıda olacak.]

Oyun değiştirici konsept

LHD Anadolu’ya yeniden döneceğiz… Ancak burada küçük bir parantez açıp, Türk SİHA’larının dünyanın hemen her yerinde ‘oyun değiştirici’ olarak kabul edildiği süreci anımsamakta fayda var.

Hatırlanacağı üzere, Bahar Kalkanı Harekatı sırasında Türkiye’nin SİHA’ları kullanım şekli ve sıklığı, dünyada bu alanda bir ilk olarak kayda geçmişti. Uzmanların "Daha önce böylesi görülmedi" cümleleriyle anlattığı süreç "SİHA’ların yeni çağı Türkiye ile başladı" yorumlarını beraberinde getirmişti.

O dönemde Türkiye, milli SİHA’larını tekil olarak görevlendirmek yerine değişik bir konsept belirlemiş ve birden fazla SİHA’nın ortak görev için koordineli bir şekilde uçmasını planlayıp, bunu da başarıyla uygulamıştı.

[LHD Anadolu'ya SİHA konuşlanması fikri, dünyada da yankı uyandırdı.]

LHD Anadolu’ya 80’e yakın SİHA konabilir

Bu bilgiyi hatırladıktan sonra yeniden LHD Anadolu’ya dönelim… Envantere girmesini sabırsızlıkla beklediğimiz, Türk savunma sanayiinin tek seferde yaptığı en büyük ürün olan bu gemi için geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, LHD Anadolu’ya 80’e yakın SİHA konuşlanabileceğini söyledi. Aslına bakarsanız, LHD Anadolu’ya SİHA konuşlanması ve bunun da dünyada bir ilk olması zaten bilinen bir konuydu. Ancak 80 rakamı ilk kez telaffuz edildi.

Böylesine önemli bir gemide, rüştünü ispat etmiş 80 SİHA’nın bulunmasının kritik bir detay olmasından yola çıkarak Savunma Sanayii Araştırmacısı Yusuf Akbaba’nın kapısını çaldık.

Akbaba’dan öğrenmek istediğimiz iki temel konu var… LHD Anadolu’da 80’e yakın SİHA konuşlanması neden önemli? Bu durumun sahaya muhtemel yansımaları neler olacak?

Düşman donanmasına FİLO SİHA harekatı düzenleyebiliriz

Yusuf Akbaba, Anadolu LHD gibi bir platforma 80 adede yakın SİHA konuşlandırılması meselesine “Düşman donanmasına filo SİHA harekatı icra edebilme kabiliyetine ulaşacağız demektir” gibi oldukça iddialı bir cümleyle giriş yapıyor.



Türkiye’nin daha önce kara hedeflerine karşı uyguladığı filo SİHA harekatı konseptini bu sayede denizlere de taşıyabileceğine dikkat çeken Akbaba’ya göre, gelişen İHA teknolojimizin ilerleyen yıllarda farklı bir takım görevler üstlenmesi de gündeme gelebilir.

Bu konuyu biraz daha açmasını istiyoruz Akbaba’dan… SİHA filolarımızın düşman hava savunma sistemlerine ya da avcı uçaklarına karşı öz savunma yapabileceğinden bahsediyor.

[LHD Anadolu'dan sadece SİHA değil Milli İnsansız Savaş Uçağı da kalkabilecek.]

Elektronik harp unsurlarıyla desteklenmesi çok önemli

Akbaba’nın anlattıklarından, Anadolu LHD'den kalkan SİHA filosunu yine bu geminin bünyesinde bulunan elektronik harp ve elektronik savunma sistemleriyle desteklenmesinin bizi farklı bir noktaya taşıyabileceğini öğreniyoruz.

“Bu sayede hava savunma sistemlerini bastırdığımız düşman donanmasına LHD Anadolu’dan kalkacak SİHA’larımızı gönderebiliriz” diyen Akbaba’ya göre bu kabiliyet sahada çok önemli bir üstünlük anlamına geliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin elinde bulunan farklı platformlarda da elektronik harp kabiliyeti bulunduğunu anımsatan Akbaba, muhtemel senaryolara şöyle devam ediyor:

“Türkiye’nin İHA-SOJ projesi çalıştığı bir sır değil... Bilmeyenler için en genel haliyle açıklamak gerekirse, İHA platformlarından elektronik harp icra edilmesi amacıyla geliştirilen bir proje. Gemiden kaldıracağınız ve elektronik harp kabiliyetleri olan uçar unsurlarla destekleyeceğiniz bir SİHA filosundan bahsettim.

İHA-SOJ tamamlandığında LHD Anadolu’dan kalkacak SİHA filonuzda elektronik harp alanında kabiliyetli insansız hava araçları da olacak. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye’nin LHD Anadolu’ya SİHA konuşlandırmasının ne tür bir çarpan etkisi oluşturabileceğini daha net görebiliyoruz.”

[Bayraktar TB-3'ün katlanan kanat yapısı, LHD Anadolu için özel olarak geliştirildi. ]

Kara unsurlarına karşı da kullanabiliriz

LHD Anadolu gibi dev bir gemiden bahsederken genelde insan ‘deniz opsiyonları’ üzerine yoğunlaşıyor… Yusuf Akbaba burada önemli bir detay daha paylaşıyor ve LHD Anadolu’dan kalkan SİHA filosunun sadece deniz unsurlarına karşı değil, kara unsurlarına karşı da kullanılabileceğine değiniyor.

“LHD Anadolu hizmete girdiğinde, varlık gösterdiğimiz, denize kıyısı olan bir ülkede meşru hükümete yeni bir saldırı olduğunu düşünelim” diyen Akbaba, “Türkiye, LHD Anadolu’dan kaldırdığı elektronik harp destekli SİHA filosu ile bu bölgeye anında müdahale edebilecek kabiliyete erişecek” örneğiyle konuyu daha somut bir zemine oturtarak sözlerini tamamlıyor.