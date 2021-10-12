AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "siyasi cinayetler" işleneceği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da “siyasi cinayet” spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur. Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye’ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır."