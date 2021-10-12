Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 08:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY mensuplarının gizli haberleşme programı ByLock'u kullanan ve haklarında itirafçı beyanı bulunan 30 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatıyla 25'i İstanbul'da ikamet eden toplam 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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