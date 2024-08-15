Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM Genel Kurulu’na hitap edecek

Ankara önemli bir konuğu ağırlıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas iki günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'ı 5 aylık aranın ardından Beştepe'de ağırladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret edecek. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek. Daha sonra Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'te görüşecek.

Abbas, İsrail'in Gazze'deki katliamını Meclis'ten tüm dünyaya anlatacak

Genel Kurul, Filistin halkının sesini duyurmak için saat 15.00'te olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, toplantının açılış konuşmasını yapacak. Ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek.

Milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli de Genel Kurul salonunda olacak. Ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İsrail'in katliam boyutundaki saldırılarını Meclis kürsüsünden tüm dünyaya anlatacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konuşması Türkçe, İngilizce ve Fransızcaya anlık olarak tercüme edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmayı Genel Kurul Salonu’nda dinleyecek.

TBMM'de Filistin sergisi

Meclis'te Filistin temalı fotoğraf sergisi de açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Meclis Başkanı Kurtulmuş sergiyi ziyaret edecek.

Kurtulmuş, daha sonra Mahmud Abbas ve heyetiyle bir araya gelecek.