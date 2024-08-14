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TRT Haber 14.08.2024 19:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek

1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine yarın toplanacak.

TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak.

Abbas, Meclis'e yapacağı ziyarette, ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

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