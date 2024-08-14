Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek

1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine yarın toplanacak.

TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak.

Abbas, Meclis'e yapacağı ziyarette, ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek.