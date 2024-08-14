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Gündem
AA 14.08.2024 21:31

Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı

Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı.

Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı yapıldı

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu Hazırlık Toplantısı'nın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Iraklı mevkidaşı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum'un eş başkanlıklarında Ankara'da düzenlendiği belirtildi.

Paylaşımda, "Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurumsallaştırılması amacıyla imzalanan anlaşmaların uygulanma süreci, Ortak Daimi Komitelerin faaliyetleri ve öncelikli işbirliği alanları ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

 

Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu (OPG) toplantısı yarın yapılacak

Diplomatik kaynaklar, Irak tarafıyla güvenlik alanında geliştirilen anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkanlarının ele alınacağı Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın yarın Ankara'da yapılacağını, Irak heyetinin Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle OPG'nin ilk toplantısının da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlıklarında yarın Ankara'da düzenleneceğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'ı ziyareti sırasında imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması (SÇA) ile ihdas edilen iki ülke Dışişleri Bakanları eş başkanlığındaki Ortak Planlama Grubu (OPG) ve ikili ilişkilerin çeşitli yönlerine ilişkin teknik düzeydeki Ortak Daimi Komiteler (ODK) marifetiyle Irak ile işbirliğinin kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulması öngörülüyor.

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