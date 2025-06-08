Filenin Sultanları Pekin'de 4'te 4 yaptı

VNL'de ilk hafta maçlarına çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki dördüncü karşılaşmasını Çin ile oynadı.

Filenin Sultanları, Çin'i 3-2 mağlup etti. Dördüncü maçından da galibiyetle ayrılan Türkiye, Milletler Ligi'nde yoluna doludizgin devam etti.

Sultanlar, ilk seti 25-19 kaybetti. İkinci sette Çin'e karşı 25-20 üstünlük sağlayan Milliler, çekişmeli geçen ve uzayan üçüncü seti ise 31-29 kaybetti.

Dördüncü sette müthiş bir mücadele sergileyen Filenin Sultanları, 28-26'lık skorla durumu 2-2'ye geldi.

Karar setinde (Tie-break) Türkiye, ev sahibi Çin'i 15-12'lik skorla devirdi ve maçı 3-2 kazandı.